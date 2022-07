Cérémonie de signature de contrat entre la société par actions de construction 47 et celle par actions Sông Da 5. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La Compagnie par actions de construction 47 et la Compagnie par actions Sông Da 5 ont signé un contrat de construction du barrage de Nam Pha, Nam Phak et Phouphong de la centrale hydroélectrique de Nam Phak, au Laos.



Le contrat a une valeur de 800 milliards de dôngs (plus de 34 millions de dollars). Les travaux dureront 1.458 jours. Installée au Sud-Ouest du plateau Bolavens, district de Champasak, cette centrale hyroélectrique aura une capacité de 128 MW. – VNA