Dans une usine de pneus pour camions Radial à Da Nang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'un des 10 plus grands exportateurs de pneus vers les États-Unis, où les pneus vietnamiens pour camions légers se classent au troisième rang des pays approvisionnant ce marché, selon l’Association du caoutchouc plastique de Ho Chi Minh-Ville.

Lors d'une récente conférence de presse pour annoncer les quatre principaux salons internationaux spécialisés dans le papier, le caoutchouc et le plastique au Vietnam, qui se dérouleront du 3 au 5 août prochain, Vo Hoang An, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne du caoutchouc, a déclaré qu'en 2022, si l'épidémie de COVID-19 est progressivement maîtrisée, l'économie mondiale continue de faire face à des défis tels que inflation galopante, prix de matières premières élevés... Cependant, les entreprises de caoutchouc surmontent activement les difficultés pour servir à la fois l'exportation et la consommation intérieure.



Au cours des six premiers mois de 2022, l’industrie du caoutchouc a continué de croître avec 2,2 milliards d’USD d’exportation, en hausse de 12,9 % en un an, dont 1,1 milliards pour les pneus ( 28,9%).



Le Vietnam exporte ses pneus vers 140 pays, en tête les États-Unis avec un chiffre d'affaires de près de 650 millions d’USD ( 37%).



Selon Nguyen Quoc Anh, président de l'Association du caoutchouc et du plastique de Ho Chi Minh-Ville, par le passé, en raison de la guerre commerciale américano-chinoise, l'industrie vietnamienne du caoutchouc et du plastique a bénéficié du déplacement de nombreuses commandes de la Chine au Vietnam, de pneus notamment.



En termes de taille de production, le Vietnam abrite deux des 75 plus grands fabricants de pneus au monde, à savoir DRC et Casumina. Casumina exporte chaque année 2 millions de pneus aux États-Unis. - CPV/VNA