La porte parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Espagne a pris de premières mesures de protection du citoyen pour ces deux personnes, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 7 juillet à Hanoï.

Répondant à des questions concernant deux citoyens vietnamiens accusés de viol sur une jeune fille de 17 ans et de violation de la vie privée, Le Thi Thu Hang a souligné que l'ambassade du Vietnam en Espagne était en train de suivre de près l'évolution de cette affaire et était prête à assister les citoyens conformément aux lois locales et vietnamiennes.

Selon l'ambassade, les organes compétents espagnols recueillent toujours des informations et des preuves au service de l'enquête.

Les deux citoyens vietnamiens se trouvent dans un état de santé normal et reçoivent un soutien juridique conformément à la réglementation, a ajouté Le Thi Thu Hang.

Auparavant, le 1er juillet, la police de l'île espagnole de Majorque a déclaré le 25 juin avoir arrêté deux citoyens vietnamiens accusés de viol sur une jeune fille de 17 ans et de violation de la vie privée, selon l'ambassade du Vietnam en Espagne.

Après avoir reçu des informations, l'ambassade du Vietnam a pris de premières mesures de protection du citoyen, travaillé avec les organes compétents locaux pour vérifier les informations et a demandé à la partie espagnole de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens et de lui fournir des informations sur le traitement de l’affaire.- VNA