Hanoi, 28 avril (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié une dépêche demandant à tous les bureaux publics au pays et aux agences de représentation du Vietnam à l’étranger d’arborer des drapeaux à mi-mât lors du deuil national de l'ancien président général Duc Anh les 3 et 4 mai.



La dépêche N° 1632 / CD-BVHTTDL, qui est envoyée aux ministères, aux secteurs, aux comités populaires des villes et des provinces du pays, ordonne également l’annulation de toutes les célébrations, performances artistiques, manifestations sportives et activités de loisirs organisées au cours des deux journées.



L’ancien membre du Bureau politique, ancien président du Vietnam, Lê Duc Anh, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave.



Pour rendre hommage au général Lê Duc Anh, le Comité central du Parti communiste vietnamien, l’Assemblée nationale, la présidence de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé de lui réserver les obsèques nationales.



Le comité d’organisation des funérailles est composé de 39 membres et dirigé par le secrétaire général du PCV et président Nguyên Phu Trong.



La visite de condoléances aura lieu de 07h00 à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi.



La cérémonie commémorative commencera à 11h00, le 3 mai 2019, à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông, à Hanoi.



L’enterrement aura lieu à partir de 17h00, le 3 mai 2019, au Cimetière municipal de Hô Chi Minh-Ville.



