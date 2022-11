Photo d'illustration/CafeF

Hanoi (VNA) - Selon le ministère des Finances, entre janvier et octobre, le gouvernement a remboursé environ 241.040 milliards de dongs (9,64 milliards de dollars) de dettes, soit 71,8% du plan annuel.Plus précisément, le remboursement de la dette intérieure était de 184.026 milliards de dôngs et celui de la dette extérieure, de 57.014 milliards de dôngs. La dette directe du gouvernement était de 220.182 milliards de dôngs, les projets de rétrocession, de 20.858 milliards de dôngs.Selon le ministère des Finances, jusqu'à présent, le remboursement de la dette publique a continué d'être pleinement exécuté conformément aux engagements, dans la sphère des estimations approuvées par les autorités compétentes.Au cours des 10 premiers mois de 2022, le gouvernement a emprunté 160.334 milliards de dôngs de l’étranger et dans le pays, dont 152.610 milliards utilisés pour équilibrer le budget central, le prêt rétrocédé étant de 7.724 milliards.Actuellement, le ministère des Finances négocie activement avec les institutions financières internationales, telles que la Banque mondiale, la Banque d'import-export de la République de Corée... afin d'avoir des prêts préférentiels, à long terme et à faibles taux d'intérêt. - CPV/VNA