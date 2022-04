Photo d'illustration : Saigontimes

Hanoï (VNA) - En 2022, le gouvernement remboursera 335.815 milliards de VND (14,6 milliards d’USD) de dette, soit moins que l'année dernière, dont 89 % de dette principale, le reste étant des projets de rétrocession.



Selon le plan d'emprunt et de remboursement de la dette publique en 2022 signé par le vice-Premier ministre Le Minh Khai le 13 avril, cette année, le gouvernement empruntera 673.546 milliards de VND (29,3 milliards d’USD), soit 159.240 milliards de VND (plus de 6,9 milliards d’USD) de plus qu'en 2021.



96% de ce prêt sera utilisé pour équilibrer le budget central (646.849 milliards VND), le prêt rétrocédé étant de 26.697 milliards de VND.



Les sources de mobilisation de capitaux proviennent principalement de l'émission d'obligations d'État, d'APD et d'incitations étrangères.



Lee gouvernement remboursera environ 335.815 milliards de VND cette année, soit près de 14,6 milliards d’USD. Par rapport à 2021, ce niveau est inférieur d'environ 30.117 milliards de VND. Plus précisément, la dette directe envers le gouvernement est de 299.849 milliards de VND (13 milliards d’USD), les projets de rétrocession, 35.966 milliards de VND (près de 1,6 milliard d’USD).



En 2021, les indicateurs de la dette du Vietnam se situent dans les limites de sécurité approuvées par l'Assemblée nationale. La dette publique était d'environ 43,7% du PIB, la dette du gouvernement, de 39,5% du PIB et la dette à l’étranger, de 39% du PIB.



Toujours selon le plan du gouvernement, le montant total du prêt au cours de ces 3 prochaines années (2022-2024) sera supérieur à 2 billiards de VND (87,3 milliards d’USD), dont 96 % de prêts au budget central, le reste étant des prêts à rétrocéder.



Le remboursement total de la dette du gouvernement ces 3 prochaines années s'élèvera à plus de 1,1 billiard de VND (plus de 48 milliards d’USD), comprenant le paiement direct de la dette de 971.000 milliards de VND (42,4 milliards d’USD) et la dette en prêt de 145.000 milliards de VND (6,3 milliards d’USD). - CPV/VNA

