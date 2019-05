La présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du PCV formule ses voeux au bonze supérieur Duong Nhon. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Truong Thi Mai, s’est rendue dimanche 5 mai à plusieurs établissements bouddhiques dans le Sud où elle a formulé ses meilleurs vœux aux dignitaires et aux fidèles bouddhistes à l’occasion du 2563e anniversaire de naissance de Bouddha.

Dans la province de Can Tho, la présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du CC du PCV Truong Thi Mai a rendu visite le bonze supérieur Thich Giac Nhuong, vice-président du Conseil d’administration de l’EBV et président de l'antenne de l'Église bouddhique de Can Tho et le bonze supérieur Dao Nhu, vice-président du Conseil d'administration de l'EBV.

Mme Truong Thi Mai a informé le 3e Vesak 2019 qui aura lieu du 12 au 14 mai au centre de culture bouddhique de Tam Chuc, dans la province de Hà Nam (Nord), avec la participation de plus de 500 délégations bouddhistes et des dirigeants de nombreux pays et territoires dans le monde.

A Soc Trang, Mme Truong Thi Mai s’est rendue à la pagode Prêk On Dot (pagode Cân Duoc) et formulé ses vœux au bonze supérieur Duong Nhon, vice-président du Conseil du Shanga de l’EBV, aux dignitaires et fidèles bouddhistes de cette localité. – VNA