Lao Cai (VNA) - Des milliers de touristes étaient présents dans la ville de Sa Pa, province montagneuse de Lao Cai du nord-ouest , le 24 octobre pour assister à la Journée de la culture sud-coréenne.

Photo d'illustration.

L'événement a été organisé conjointement par l'Ambassade de la République de Corée au Vietnam et le Comité populaire provincial, avec une gamme d'activités pour présenter et vulgariser la culture et le tourisme des deux pays.Des artistes vietnamiens et sud-coréens dont Hansara, la troupe de danse K-pop The Acode, l'artiste Dan bau (monochord) Le Hoai Phuong et le groupe de filles Co La ont joué dans un spectacle à partir de 20h.Le spectacle présentait également des artistes locaux interprétant des chansons et des danses mettant en vedette la culture du nord-ouest.Ces dernières années, des Journées culturelles sud-coréennes ont eu lieu dans la ville centrale de Da Nang, la ville de Hoi An dans la province centrale de Quang Nam, la ville côtière de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa et la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong (hauts plateaux du Centre).L'événement de Sa Pa visait à renforcer les relations entre les deux pays et entre la République de Corée et la province de Lao Cai également, Suk Jin-young, directeur du Centre culturel de la République de Corée au Vietnam.Sa Pa est une petite ville de la province montagneuse de Lao Cai (Nord), située à environ 350 km de Hanoi. Sa Pa est une ville fascinante enveloppée de brume et cernée de belles rizières en terrasses.Fondée en 1922, Sa Pa est aujourd'hui un centre de villégiature et un point de départ pour des randonnées à la découverte des villages alentours.En été, le climat frais fait de cette bourgade une destination touristique très courue.-VNA