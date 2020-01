La communauté des Vietnamiens en Australie célèbre le Têt traditionnel du Rat. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Dans une ambiance festive du Nouvel An 2020, l'ambassadeur du Vietnam en Australie a organisé samedi un programme du Têt saluant le printemps du Rat.

Ce programme a attiré la participation de la communauté des Vietnamiens en Australie et de nombreux amis internationaux.

A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam en Australie Ngo Huong Nam a passé en revue des réalisations enregistrées par les Viet kieu, les cadres des organes de représentation du Vietnam et des étudiants vietnamiens en Australie. Selon lui, 2019 était une année empreinte du partenariat stratégique Vietnam-Australie. La coopération bilatérale a connu un bon développement en tous domaines. Plusieurs Vietnamiens travaillent et occupent des postes importants au sein de l'appareil gouvernemental et des entreprises de l'Australie.

Le président de l'Association des entreprises vietnamiennes en Australie Tran Ba Phuc a déclaré que l'organisation annuelle des rencontres du Têt avait contribué à la préservation et à la promotion des valeurs traditionnelles des Vietnamiens.

Le même jour au Cambodge, la délégation des anciens étudiants vietnamiens dans ce pays a fêté le Têt traditionnel du Rat 2020.

En 2019, les relations de coopération entre le Vietnam et le Cambodge ont connu un développement vigoureux dans le secteur éducatif.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh, l'an dernier, 25 étudiants vietnamiens ont reçu des bourses du gouvernement cambodgien pour mener leurs études à l'Université royale de Phnom Penh.

Il a remercié les dirigeants du ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et de l'Université royale de Phnom Penh pour avoir créé des conditions favorables aux étudiants vietnamiens.

En outre, chaque année, le Vietnam reçoit 100 étudiants cambodgiens poursuivant leurs études dans les universités vietnamiennes. -VNA