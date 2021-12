Photo:CMC Corporation

Tokyo (VNA) - Une solution de reconnaissance faciale, nommée CMC Intelligent Video Analytics and Management System (CIVAMS), recherchée et développée par CMC Corporation of Vietnam, a attiré l'attention des entreprises japonaises lors de l'IT Week Japan 2021.

Mme Nguyen Thi Thu Hang, directeur général de CMC Japon, une filiale de CMC Corporation, a déclaré que l'introduction de CIVAMS et d'autres solutions technologiques lors de l'événement était un nouveau pas de l'entreprise pour promouvoir des technologies développées au Vietnam sur le potentiel marché du Japon où la numérisation s'accélère.

Outre CIVAMS, CMC Japon a également apporté son centre d'opérations de sécurité (SOC) et CMC Cloud à l'IT Week Japan 2021.

Visiteurs à l'IT Week Japan 2021. Photo: VNA

CMC Japon prévoit de coopérer avec des maisons de retraite, écoles, bureaux, hôpitaux, centres commerciaux ainsi qu'avec des entreprises de transport au Japon pour appliquer le CIVAMS, a-t-elle souligné.

Toujours selon Nguyen Thi Thu Hang, lors de l'IT Week Japan 2021, douze entreprises japonaises ont manifesté leur intérêt pour CIVAMS.

CMC Japon, qui s'associe à plus de 50 grandes entreprises au Japon, dont Softbank Technology, Si&C, SRA, Intage et OST, se concentre sur l'introduction au Japon de nouvelles technologies « Made in Vietnam », a-t-elle ajouté.-VNA