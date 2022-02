Cérémonie de présentation des tablettes fabriquées dans l’usine Trungnam EMS . Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Le premier lot de tablettes de l’année 2022 fabriquées dans l’usine Trungnam EMS est sorti de l’atelier le 7 février au parc des technologies de l’information de Da Nang.

Ces tablettes "made in Da Nang", qui font partie du programme "Ondes et ordinateurs pour les enfants" en vue d’offrir des ordinateurs à des élèves de familles en difficulté, sont fabriquées par Trungnam EMS en coordination avec le groupe Xelex.

S’adressant lors de l’événement, le président du Comité populaire municipal de Da Nang, Le Trung Chinh, a apprécié les efforts des cadres, ouvriers et travailleurs dans le parc des technologies de l’information de Da Nang, pour fabriquer des produits de qualité, contribuant à diversifier les produits technologiques de Da Nang.

Les dirigeants de Da Nang se sont engagés à créer des conditions optimales pour les entreprises et les investisseurs. Dans le parc des technologies de l’information, la ville aidera à relever les difficultés et obstacles pour mettre en œuvre la deuxième phase en vue d'attirer davantage des investissements, générer des revenus et créer des emplois. -VNA