Hanoï, 3 décembre (VNA) - Un programme sur la relance économique et le développement devrait être soumis à la session thématique de l'Assemblée nationale fin 2021.

Photo d'illustration : VNA

Le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Quôc Phuong, a annoncé le 2 décembre que les cinq groupes de solutions définis dans le programme sont suffisamment solides pour redémarrer et développer l'économie nationale. Ils couvrent des domaines tels que les soins de santé, le bien-être social, le soutien aux entreprises, coopératives et ménages et la stimulation de l'investissement public et de la réforme administrative.

Le ministère du Plan et de l'Investissement prévoit de présenter au gouvernement pour mettre en œuvre le programme pendant environ deux ans, principalement en 2022 et 2023, a déclaré le vice-ministre Trân Quôc Phuong.

Il a souligné que les outils fiscaux et monétaires seront les principaux pour mettre en œuvre les solutions, en combinaison avec d'autres outils tels que la participation de fonds d'État hors budget, de fonds d'entreprise et du secteur privé dans le cadre du partenariat public-privé (PPP). - VNA