Vue d'en haut des sites: l’étang Bà Om, la pagode Âng et le musée de la culture khmère. Photo: VOV5

Hanoï (VNA) - Direction la ville de Trà Vinh (Sud), et plus précisément dans le 8e quartier où se trouvent plusieurs sites khmers incontournables du delta du Mékong, tel que l’étang Bà Om, la pagode Âng et le musée de la culture khmère.



L’étang Bà Om est aussi appelé «Ao Vuông», littéralement «l’étang carré». Comme son nom l’indique, ce réservoir d’eau à la forme d’un carré de 300 mètres de côté. Entouré d’une vieille forêt primitive, il a été créé il y a plusieurs siècles pour le stockage de l’eau de pluie destinée à l’usage quotidien et à la production agricole. Sa beauté exceptionnelle a inspiré les poètes et les peintres. En 1994, l’étang a été classé dans la liste des vestiges historiques et culturels nationaux.

L’étang Bà Om est entouré d’une vieille forêt primitive. Photo: VOV5



Thach Thi Nhi, une habitante de Trà Vinh, est très fière de ce site qui est surnommé «Da Lat au milieu de la plaine».



«L’étang Bà Om est l’un des hauts lieux touristiques de notre province. Les touristes y viennent nombreux. Lors de la fête khmère Ok Om Bok - le culte de la lune - beaucoup d’activités sont organisées ici, attirant un grand nombre de visiteurs qui sont non seulement des Khmers, mais aussi des Vietnamiens et des Chinois. Ce site accueille également des concours, dont un de costumes traditionnels. À côté de l’étang Bà Om se trouve le musée de la culture khmère qui conserve et expose les anciens instruments aratoires, les instruments musicaux, les costumes traditionnels et les tenues de mariage et de fête des Khmers», dit-elle.



Située en face du musée, Âng est l’une des pagodes emblématiques des Khmers à Trà Vinh. Elle arbore une architecture caractéristique avec des bâtiments superbes et imposants. La porte d’entrée est décorée avec des sculptures travaillées représentant les fées et les animaux légendaires des Khmers. Le sanctuaire est immense. À l’intérieur, les colonnes et les poutres sont entièrement dorées et laquées en rouge. Les motifs représentant des dragons y sont très présents. Les quatre murs sont recouverts de fresques illustrant les grands épisodes de la vie religieuse de Bouddha Shakyamouni. Devant le sanctuaire se trouve la tour qui conserve les ossements des anciens bonzes de la pagode. Il s’agit de l’unique tour à cinq sommets de Trà Vinh.

La pagode d’Âng. Photo: VOV5



«Angkorajaborey est l’autre nom en khmer de la pagode d’Âng. Érigée en 990, elle s’étend sur 45.000m2 et a été reconnue comme vestige historique et culturel national en 1994. Elle conserve aujourd’hui un certain nombre d’antiquités précieuses. Notre pagode a fait l’objet de campagnes de restauration pour être préservée du mieux possible. Les traits de la culture khmère sont restés intacts, dont les statues des oiseaux, des dragons, des serpents et des fées qui sont les protectrices du lieu. Le sanctuaire possède trois toitures. Chaque année, notre pagode accueille environ 300.000 visiteurs», explique le bonze Thach Sa Oane.



De nombreux élèves vont à la pagode d’Âng pour suivre des cours d’été. Les bonzes et les bénévoles les prennent en charge.



«Les bonzes enseignent les langues, les maths, la physique, la chimie et les écritures bouddhistes. Nous appartenons tous au bouddhisme Theravada khmer. Les cours sont gratuits. Nous incitons les élèves à ne pas faire le mal, à étudier, à obéir à leurs parents et à préserver les us et coutumes», indique le bonze Thach Sa Oane.



L’étang Bà Om, la pagode Âng, le musée de la culture khmère sont la fierté des Khmers de Trà Vinh en particulier et du Vietnam en général. Pour celles et ceux qui aiment la culture khmère, il faut absolument assister aux fêtes Chol-chnam-thmay (Nouvel An), Sene Dolta (fête à la mémoire des ancêtres) et Ok Om Bok.-VOV/VNA