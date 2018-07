Photo: VNA



Prague (VNA) - Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la République tchèque a atteint près de 464,5 millions de dollars lors de ces cinq premiers mois de 2018, soit une hausse de 15,6% en glissement annuel, selon des récentes données du Département des statistiques tchèque.

Le Vietnam exporte essentiellement vers la République tchèque des produits agricoles et aquatiques, du thé, du café, du caoutchouc, des produits chimiques et électroniques, du cuir et des chaussures, etc; et en importe des équipements électroniques et militaires, des machines-outils, des produits plastiques et pharmaceutiques, des semences, des variétés de plantes industrielles.

En 2017, la valeur d'import-export entre les deux pays a dépassé pour la première fois la barre du milliard de dollars (1,022 milliard plus précisément), soit une progression de 12% par rapport à 2016. Actuellement, la République tchèque souhaite renforcer la coopération et l'investissement entre les entreprises des deux pays dans la protection de l'environnement, le transfert de technologies dans l'exploitation minière, l'industrie de construction, la chimie, les télécommunications, les machines industrielles et agricoles, les biotechnologies et nanotechnologies. -VNA