Le Sommet sur la transformation numérique au Vietnam-Asie 2022 (Vietnam - ASIA DX Summit 2022), placé sur le thème "Synergie de la transformation numérique", aura lieu les 24 et 25 mai.

La consommation d'électricité au Vietnam augmente en moyenne de 10% par an, nettement plus vite que le PIB du pays, afin de répondre à l'énorme demande d'électricité et d'investissement.