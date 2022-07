Séance d'ouverture du colloque scientifique international "Électrons quantiques topologiques interagissant en personne", le 11 juillet à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre). Photo : Pham Kha/CVN

Hanoï (VNA) - Environ 70 scientifiques venus de 13 pays et territoires (Royaume-Uni, France, Japon, Chine, etc.), dont le Professeur Duncan Haldane, lauréat du prix Nobel de physique en 2016, ainsi qu’une centaine de scientifiques et d’étudiants vietnamiens se réunissent au colloque scientifique international intitulé "Électrons quantiques topologiques interagissant en personne".



Se tient du 11 au 16 juillet au Centre international de science et d'éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre), le colloque scientifique international "Électrons quantiques topologiques interagissant en personne" (Topological Quantum Electrons Interacting In-person) est le premier événement de l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable, dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu le 8 juillet dernier et a été organisée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).



Des théoriciens et des expérimentateurs travaillant dans le domaine des propriétés électroniques des matériaux quantiques y mettent en évidence, dans une trentaine de rapports scientifiques, les développements récents dans l'étude des propriétés d'équilibre et de non-équilibre de nouveaux matériaux quantiques tels que : les états topologiques de la matière, les systèmes bicouches torsadés, les matériaux magnétiques, les TMD (dichalcogénures de métaux de transition), les supraconducteurs, les phénomènes quantiques dans les systèmes mésoscopiques, etc. Les aspects technologiques de ces sujets seront également abordés.



Motivé par la longue période pendant laquelle les interactions en personne ont été interdites en raison de la pandémie, cet événement vise à offrir aux jeunes scientifiques et conférenciers l’opportunité d’échanger leurs expériences.



Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le Professeur de physique Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam", dit avoir hautement apprécié l’aide apportée à l’ICISE par les responsables de la province de Binh Dinh pour l’organisation de cet événement scientifique important.



"L'objectif principal de l’ICISE est de promouvoir les échanges scientifiques et de partager l'expérience scientifique et éducative entre les pays développés et les pays émergents. Grâce à telles interactions dans une atmosphère détendue (comme celle d'ICISE, à Quy Nhon), nous espérons vivement que de nouvelles idées verront le jour et contribueront au progrès de la science dans le monde", informe-t-il.



Pour sa part, le vice-ministre de la Science et de la Technologie, Bùi Thê Duy, a affirmé que cette conférence est une opportunité pour les étudiants passionnés de sciences d'élargir leurs horizons et d'acquérir des connaissances plus utiles auprès des professeurs de renommée au niveau mondial.



"En même temps, on espère que les étudiants qui assistent à la conférence aujourd'hui apprendront, accumuleront des connaissances, étudieront bien et s'efforceront à l'avenir de devenir de scientifiques brillants, au service de la patrie et du pays, comme les Professeurs Trân Thanh Vân et Dàm Thanh Son", souligne-t-il.



Allumage du flambeau de la connaissance



Afin de souligner l’importance d’un tel événement scientifique au niveau mondial et de répondre à l'Année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable, la cérémonie d'allumage du flambeau de la connaissance se déroule lors de la cérémonie d'ouverture dudit colloque scientifique.



L’événement réunit des enseignants et une soixantaine d’élèves de cinq écoles d’élite des provinces de Binh Dinh, Quang Ngai et Phu Yên (Centre), Gia Lai au Tây Nguyên (hauts plateaux du Centre). Il offre aux élèves brillants l’opportunité de rencontrer des scientifiques de premier rang venus du monde entier. Le feu de ce flambeau de la connaissance s’allume en continu tout au long de la semaine lors de cette importante conférence scientifique internationale.



Lundi après-midi, le Professeur Dàm Thanh Son, de l’Université de Chicago (États-Unis), médaille Dirac en 2018, donne une conférence publique portant sur les "États de la matière : du point de vue de la physique moderne" à l’attention d’une soixantaine d’étudiants d'élite de Binh Dinh, Quang Ngai, Phu Yên et Gia Lai.



Le 13 juillet, dans la ville de Quy Nhon, le Professeur Duncan Haldane devrait donner une conférence intitulée "Matière quantique topologique, intrication et deuxième révolution quantique" (Topological quantum matter, entaglement and the second quantum revolution). Un événement identique est prévue le 19 juillet prochain à l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH). -CVN/VNA