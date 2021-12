Hanoï, 6 décembre (VNA) - La présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), Bùi Thi Minh Hoài, a eu le 6 décembre, un entretien en ligne avec le président du Comité central du Front lao pour la construction nationale (FLCN), Sinlavong Khutphaythoun, pour discuter de relations bilatérales et des orientations de coopération futures.

Lors de l'entretien en ligne. Photo : VNA



Sinlavong Khutphaythoun, qui est également membre du Bureau politique du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a exprimé sa joie devant le développement effectif des relations Laos-Vietnam dans divers domaines, apportant des avantages pratiques à leur peuple.



Les réalisations du Vietnam sont une grande source d'encouragement pour le Laos dans son œuvre d’édification et de développement national, a-t-il déclaré.



Le responsable lao a affirmé que le Comité central du FLCN travaillera en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour réaliser efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux parties et pays, ainsi qu'entre la Commission centrale de mobilisation des masses du PCV t le Comité central du FLCN.



Pour sa part, Mme Bùi Thi Minh Hoài, qui est également ssecrétaire du Comité central du PCV, a déclaré qu'au cours des dernières années, la Commission de mobilisation de masse du Comité central du PCV et le Comité central du FLCN ont activement mis en œuvre leur accord et amélioré l'efficacité du travail de mobilisation de masse dans la nouvelle situation, contribuant ainsi à la bonne mise en œuvre des Résolutions adoptées par chaque Congrès national du Parti.



Les deux parties ont convenu de faciliter l'échange de délégations une fois la pandémie de COVID-19 maîtrisée, de continuer à sensibiliser le public et d'encourager les peuples des deux pays, en particulier les jeunes générations, à préserver et à cultiver la grande amitié Vietnam-Laos, la solidarité particulière et la coopération intégrale, ainsi que de lutter contre les allégations déformées visant à saboter les deux Partis, les deux pays et à diviser les relations Vietnam-Laos par des forces hostiles.



Ils se sont engagés à continuer à travailler en étroite collaboration et à accorder un soutien mutuel lors de forums multilatéraux dans la région et dans le monde également, et à créer des conditions favorables pour les Commissions de mobilisation de masse à tous les niveaux, en particulier dans les localités frontalières, pour partager leurs expériences et coopérer dans le travail de mobilisation de masse. - VNA