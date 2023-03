Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé le télégramme officiel n°176/CD-TTg daté du 27 mars 2023 du Premier ministre sur l’annulation des prêts inusités empruntés à l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale (BM) au cours de l’exercice 2022-2023.

Photo: VNA



Actuellement, les prêts IDA à des conditions de prêt et à des taux d’intérêt préférentiels pour financer des programmes et projets au niveau des ministères, agences et localités constituent l’une des sources de capitaux d’investissements publics importantes dans la promotion de la croissance économique.

Cependant, certaines conventions de prêt IDA doivent annuler leur offre en raison des difficultés, des entraves ou de l’incapacité à absorber pleinement les crédits.

Selon la Banque mondiale, le montant des prêts promis par l’IDA dont le Vietnam n’a plus besoin d’utiliser et qui sera annulé au cours de l’exercice 2022-2023 est d’environ 296 millions de dollars, dont celui qui a effectué les procédures d’annulation est d’environ 85,14 millions de dollars.

Le montant des prêts IDA à annuler qui a été envoyé au ministère des Finances est d’environ 59,81 millions de dollars, mais la date d’annulation est inconnue. Le reste n’a pas encore été notifié par les ministères, agences et localités aux ministères des Finances, et du Plan et de l’Investissement.

Le gouvernement a demandé de réviser et de déterminer spécifiquement les prêts inusités empruntés à l’IDA et à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, une organisation de la Banque mondiale) et d’en informer les ministères des Finances, et du Plan et de l’Investissement avant le 30 mars 2023. – VNA