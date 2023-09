Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (droite) et le président de l'Association d'amitié Bulgarie-Vietnam, Siméon Dimchev. Photo : VNA

Vuong Dinh Hue a apprécié les contributions actives des organisations populaires des deux pays, notamment l'Association d'amitié Vietnam-Bulgarie et celle Bulgarie-Vietnam, dans le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays au cours des 73 années dernières.



Le président de l'Association d'amitié Bulgarie-Vietnam, Siméon Dimchev, a déclaré que son association avait été créée en 1993. Ces derniers temps, cette association a noué des liens de coopération entre les localités et les Universités d'économie et d'architecture de deux pays, l'Académie nationale de musique du Vietnam et l'Académie nationale de musique de Sofia pour présenter de la culture, du pays et du peuple du Vietnam en Bulgarie.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a invité les associations d’amitié des deux pays, ainsi que l’ambassade du Vietnam en Bulgarie, à promouvoir des échanges plus substantiels entre les deux peuples.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue et des représentants de la communauté des Vietnamiens en Bulgarie. Photo : VNA

Dans l'après-midi du même jour, Vuong Dinh Hue a rencontré à Sofia des représentants de la communauté des Vietnamiens en Bulgarie et l'ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, ainsi que ceux en poste en Tchéquie, en Roumanie, en Slovaquie, en Grèce et en Turquie.

Le dirigeant vietnamien a exprimé sa joie que la Slovaquie soit récemment le deuxième pays (après la République tchèque) à reconnaître la communauté des Vietnamiens comme une communauté ethnique minoritaire. Cette reconnaissance illustre la croissance de la communauté, créant les conditions permettant aux Vietnamiens de s'intégrer profondément dans la société de résidence et de contribuer au développement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les pays dans région, a-t-il souligné.

Rencontre entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et l'ambassadeur du Vietnam en Bulgarie, ainsi que ceux en poste en Tchéquie, en Roumanie, en Slovaquie, en Grèce et en Turquie. Photo : VNA

Il a demandé aux ambassadeurs de valoriser leur rôle dans l'amélioration de la position du Vietnam sur la scène internationale et d'exploiter au mieux les ressources étrangères pour le développement du pays. Il a insisté sur l'importance d'améliorer la qualité des prévisions et des études stratégiques afin de fournir des conseils éclairés aux dirigeants du Parti et de l'État.

Vuong Dinh Huê a particulièrement encouragé les ambassadeurs à travailler activement pour obtenir la ratification de l'accord de protection des investissements avec le Vietnam par les parlements de tous les pays de l'Union européenne.



Enfin, le président de l'Assemblée nationale a plaidé en faveur d'une plus grande mobilisation de la diaspora vietnamienne au service du développement national. - VNA