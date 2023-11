Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le développement de l’infrastructure logistique, l’amélioration de la capacité de chargement et de stockage et la création d’un centre de services logistiques au niveau régional aideront le Vietnam à mieux s’adapter aux déplacements à venir de la chaîne d’approvisionnement mondiale, ont déclaré des experts lors d’un forum logistique tenu jeudi 29 novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Au forum sur le thème «Déplacement des chaînes d’approvisionnement : perspectives et défis», à Hô Chi Minh-Ville, le 29 novembre. Photo : VNA

Le Vietnam a été classé parmi les 10 premières places de l’indice de l’agilité logistique des marchés émergents 2023 compilé par Agility. Photo : VNA

Lors de l’événement organisé par l’Association logistique de Hô Chi Minh-Ville (HLA) sur le thème «Déplacement des chaînes d’approvisionnement : perspectives et défis», Nguyên Công Luân, chef adjoint du Bureau de gestion des importations et des exportations relevant du Département municipal de l’industrie et du commerce, a décrit les routes surchargées et dégradées – le principal moyen de transport au Vietnam – comme un défi pour les activités logistiques du pays.Seulement 20% des routes au Vietnam répondent aux exigences du secteur logistique, tandis que plus de 50% d’entre elles sont en mauvais état, ce qui présente un risque élevé pour le transport de marchandises, a-t-il indiqué.Bien que Hô Chi Minh-Ville soit l’un des principaux centres logistiques du pays et de la région, avec 2.700 entreprises fournissant des services logistiques professionnels, représentant 54% du nombre total d’entreprises du pays, il n’existe pas de centre logistique à grande échelle doté de technologies de pointe construit dans la ville.Selon les statistiques de l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud ne compte désormais que 1.500 entrepôts, dont 30 entrepôts frigorifiques standards, ce qui ne parvient pas à répondre à la demande du marché.Nguyên Công Luân a déclaré qu’il était nécessaire de diversifier les infrastructures de transport et de logistique dans la mégapole du Sud en appelant à des investissements dans six centres logistiques dans la ville de Thu Duc et dans les districts de Binh Chanh, Cu Chi et Nhà Be.Il a également suggéré que les systèmes logistiques aux niveaux national et international soient développés en tandem avec les ports maritimes, les aéroports, les portes frontalières internationales, les principaux corridors économiques et les routes commerciales interrégionales à Hô Chi Minh-Ville et Binh Duong, Dông Nai, Bà Ria-Vung Tàu et Tây Ninh.Le Vietnam a été classé parmi les 10 premières places de l’indice de l’agilité logistique des marchés émergents 2023 compilé par Agility, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de transport de fret et de logistique contractuelle. Le pays occupe la 10e place, en hausse d’une place par rapport à 2022. Parmi les pays de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam occupe la 4e place, derrière la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande.Selon la Banque mondiale, le Vietnam se classe au 43e rang dans l’indice de performance logistique et figure parmi les cinq premiers de l’ASEAN en 2023.Giang Vu, coprésidente du comité de fabrication de la Chambre de commerce américaine au Vietnam, a souligné que les accords de libre-échange ont créé de nombreuses opportunités pour le Vietnam de s’engager dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.L’amélioration des conditions de travail et de la protection de l’environnement, ainsi que la promotion de l’économie circulaire font partie des mesures audacieuses prises par le Vietnam pour créer son avantage concurrentiel, a-t-elle ajouté.Cependant, le Vietnam n’est pas la seule destination pour les déplacements de la chaîne d’approvisionnement, a-t-elle indiqué, précisant que le pays est confronté à de formidables défis en matière d’installations logistiques qui nécessitent de nouvelles améliorations à l’avenir.Dinh Thi Quynh Vân, présidente de PwC Vietnam, a souligné que les coûts logistiques élevés, les nombreux intermédiaires dans la production des marchandises et la faible connectivité entre les différents modes de transport ont placé le Vietnam ne facilitent pas la participation du pays à la chaîne de valeur mondiale. – VNA