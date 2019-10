Hanoi (VNA) – Un séminaire a été organisé à lundi 28 octobre à Hanoi pour discuter des mesures à prendre pour éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises pour appliquer les réglementations et procédures relatives à l’enregistrement des entreprises, au permis de construire, à l’enregistrement des actifs, à la fiscalité et à la sécurité sociale.

Enregistrement des entreprises au Département du plan et de l'investissement de la province de Binh Duong. Photo: VNA

Nguyên Dinh Cung, ancien directeur de l’Institut central de gestion économique (CIEM), a déclaré que ce séminaire vise à proposer des moyens de créer un environnement transparent pour les entreprises et les investissements, en vue de réduire les coûts et les risques pour les entreprises et d’améliorer leur confiance.Nguyên Minh Thao, responsable du Département de l’environnement et de la compétitivité du CIEM, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, l’indice de compétitivité du Vietnam a continué de s’améliorer mais de manière modeste.Selon le CIEM, les résultats de l’amélioration du classement de la compétitivité représentent l’effort soutenu déployé ces dernières années par le gouvernement.Dau Anh Tuan, chef du Département juridique de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, a déclaré que les procédures douanières du Vietnam ont été améliorées, mais que le secteur devait améliorer le travail d’inspection professionnelle et l’efficacité du portail national à guichet unique.Les participants ont également souligné la nécessité de réformer les institutions, les politiques et les procédures administratives; de mettre en œuvre de manière transparente les procédures administratives fiscales et le soutien aux contribuables; et de promouvoir la coordination entre les organismes compétents pour réformer les procédures administratives en matière fiscale. – VNA