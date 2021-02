Hanoï (VNA) - La Route de la céramique à Hanoï et la baie de Lan Ha sont deux photos de paysages vietnamiens qui ont impressionné les juges du Prix de photographie de voyage 2020 (The 2020 Travel Photographer of the Year contest). -CPV/VNA

The 2020 Travel Photographer of the Year contest a reçu 25.000 œuvres candidates de photographes de 147 pays. Malgré la pandémie de Covid-19, les photographes ont toujours essayé d'apporter des photos uniques. Sur la photo: une tornade à Simla (Colorado, Etats-Unis), prise par James Smart, qui a remporté le prix de la "Meilleure photo individuelle dans la catégorie des éléments de paysage et de la Terre".

Certaines photos ont été prises par des photographes près de chez eux pendant la distanciation sociale. La Hongroise Irene Becker a gagné un prix avec "The River House", prise dans la région de la rivière Drina près de la Bajina Basta en Serbie.

Les photos époustouflantes prises par les adolescents ont impressionné le jury. La photo d'automne au New Hampshire (Etats-Unis) est l'œuvre d'un Américain de 17 ans, Ben Skaar.

L'une des deux photos prises au Vietnam qui se sont distinguées au concours est l'œuvre du Britannique Paul Sansome, qui a remporté le prix de la "Meilleure photo dans la catégorie voyage" avec cette photo de la Route de la céramique à Hanoï.

La photo de la baie de Lan Ha de Nguyen Tan Tuan a également reçu des éloges lors du concours. Cette baie abrite environ 400 îles, grandes et petites.

Le Britannique Peter Walmsley a remporté la catégorie "One shot - Colors of life" avec cette photo prise au marché aux fleurs de Bengaluru, en Inde.

Azim Khan Ronnie du Bangladesh a gagné le prix dans la catégorie "iTravelled - image unique sur téléphone / tablette". La photo, prise à Dhaka, sa ville natale, montre un groupe de personnes priant à Baitul Mukarram, l'une des plus grandes mosquées au monde.

Cette photo de Vladimir Alekseev sur un phénomène naturel très rare: du brouillard sur un iceberg au Groenland.