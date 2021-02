Hanoï, 2 février (VNA) - De nombreux pays ont publié des déclarations dans l’espoir que le Myanmar se stabilise bientôt sa situation le 1er février, après que l’armée du pays ait détenu de hauts responsables politiques, notamment la conseillère d’État Aung San Suu Kyi et le président U Win Myint.

Des soldats birmans. Photo: AFP / VNA

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'un point de presse quotidien à Pékin que la Chine espère que toutes les parties au Myanmar pourront gérer de manière appropriée leurs différends en vertu de la constitution et du cadre juridique et assurer la stabilité politique et sociale.

Le ministère japonais des Affaires étrangères s’est déclaré préoccupé par la situation et a exhorté les parties concernées à mettre en œuvre le processus de démocratisation et de réconciliation nationales.

Partageant la même préoccupation, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal ont appelé les parties à respecter la volonté du peuple birman qui a été manifestée via lors des élections parlementaires du pays qui ont eu lieu le 8 novembre de l'année dernière.

Dans une déclaration, l’ASEAN a appelé les parties à rechercher le dialogue et la réconciliation et à ramener rapidement la situation à la normale. La déclaration a souligné l’importance de la stabilité politique des États membres de l’ANASE dans l’instauration de la paix, de la stabilité et de la prospérité pour la communauté de l’ASEAN. - VNA