Mexico, 17 novembre (VNA) - Le Comité de l’ASEAN au Mexique, composé de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de la Thaïlande et du Vietnam, en collaboration avec les autorités de l’État d’Yucatan, au Mexique, a organisé le 15 novembre un forum d’affaires dans la ville de Merida.

Panorama de du form d'affaires dans la ville de Merida. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, qui a attiré la participation d’une centaine d’entreprises, le ministre du Développement économique et du Travail de l'État d’Yucatan, Ernesto Herrera Novelo, a déclaré que le forum était utile pour promouvoir les échanges commerciaux entre l’Etat d’Yucatan et les membres de l'ASEAN en fournissant des informations sur le marché de l'ASEAN.

Cheppy Tri Prakoso Wartono, ambassadeur d'Indonésie, a souligné la coopération potentielle entre l'État de l’Yucatan et le Mexique en général avec les pays de l'ASEAN dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des technologies de l'information, de l'investissement, de l'éducation et du tourisme.

Dans le même temps, l’ambassadeur du Vietnam, Nguyen Hoai Duong, a décrit le Mexique comme un marché clé de l’ASEAN en Amérique latine. Il a ajouté qu’avec l’Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique (CPTPP), dont le Brunei, la Malaisie, Singapour, le Vietnam et le Mexique sont membres, les échanges commerciaux de l’ASEAN et du Mexique augmenteront dans les années à venir.

Le Mexique est actuellement le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, tandis que le Vietnam est le huitième marché asiatique du Mexique. La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a atteint plus de 3,73 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2019.

Lors de cet événement, des responsables et des entreprises de l’état mexicain de l’Yucatan ont discuté des possibilités de coopération avec les membres de l’ASEAN afin de rechercher des partenaires commerciaux.

Auparavant, le gouverneur de l'État du Yucatan, Mauricio Vila Dosal, avait organisé une réception à l'intention d'une délégation du comité de l'ASEAN au Mexique, au cours de laquelle il a évalué le potentiel de coopération multiforme avec l'ASEAN, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.-VNA