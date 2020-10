Cérémonie d'annonce de l'exportation des pangasius du groupe Nam Viet. Photo: CAND

An Giang (VNA) –Le groupe vietnamien Nam Viet a récemment exporté des pangasius fabriqués selon des hautes technologies vers l'Union européenne, l'Amérique du Sud, l'ASEAN, la Chine et le Moyen-Orient.

Une cérémonie pour annoncer cette information a été organisée le 30 octobre dans la ville de Long Xuyen, province d’An Giang (Sud), par le ministère de l'Agriculture et du Développement et le groupe Nam Viet.

Selon le groupe Nam Viet Group, le Vietnam exportera chaque mois de 300 à 350 conteneurs de pangasius fabriqués selon des hautes technologies, d’une capacité de 25 tonnes chacun vers des marchés importants, tels que l'UE, l’Amérique du Sud, l’ASEAN, la Chine et le Moyen-Orient.

Lors de la cérémonie d’annonce, le directeur général adjoint du Nam Viet Group Do Lap Nghiep a déclaré que son groupe disposait d’usines de transformation de produits avec une gamme complète de normes HACCP.IES, BRC, ISO pour répondre aux exigences d'exportation vers des marchés le plus exigeant au monde.

En raison des conditions ci-dessus, les produits du groupe Nam Vietnam garantissent la qualité, la sécurité et l'hygiène des aliments et sont populaires sur de nombreux marchés à travers le monde tels que l'UE, la Chine, la Thaïlande, l'Amérique du Sud, a-t-il ajouté.

L'expédié de ce lot de pangasius du groupe Nam Viet joue un rôle important pour promouvoir les produits de pangasius de haute qualité du Vietnam sur le marché mondial. -VNA