La metteuse en scène Pham Thu Hang. Photo: thanhnien.vn



Hanoï (VNA) - Des metteuses en scène vietnamiennes ont été honorées lors du 29e Festival international du film à Singapour qui s'est déroulé du 28 novembre au 9 décembre.

La metteuse en scène Pham Thu Hang a été honorée dans la catégorie du meilleur metteur en scène avec son film documentaire "The future Cries Beneath Our Soil" tandis que son compatriote Dao Thi Minh Trang a été primée dans la catégorie du projet de film prometteur, avec le film « Never been kissed ».

La jeune metteuse en scène Dao Thi Minh Trang. Photo: thanhnien.vn



Ce film de la jeune metteuse en scène Dao Thi Minh Trang figure parmi les dix projets de film sélectionnés pour participer à la formation Southest Asian Film Lab qui soutient les jeunes talents de l’Asie du Sud-Est dans la mise en œuvre de leur première oeuvre. -VNA