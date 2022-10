Production de composants électroniques dans la société Youngbag ViiNa, province de Vinh Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La semaine dernière, plusieurs médias étrangers ont rendu compte du succès impressionnant du Vietnam après que la Banque mondiale (BM) a donné des prévisions selon lesquelles le Vietnam connaîtrait une croissance élevée de 7,2% en 2022.



En effet, la Banque mondiale vient de relever à la hausse ses prévisions de croissance pour le Vietnam en 2022. Le niveau de 7,2% est nettement supérieur à la prévision de 5,3% donnée en avril. Parallèlement, le taux de croissance global de la région Asie-Pacifique devrait être de 3,2%.



De son côté, Nikkei Asia a indiqué que la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam au troisième trimestre était estimée à 13,67% par rapport à la même période l'année dernière, dans un contexte de forte hausse des exportations vers les États-Unis et de reprise de la consommation privée.



Pour sa part, Reuters a rapporté que FPT Semiconductor venait de lancer la première gamme de micropuces appliquées aux produits de l'Internet des objets (IoT) pour le domaine médical. La société vietnamienne vise à entrer sur le marché des puces en Asie-Pacifique avec un plan visant à fournir 25 millions de puces dans le monde en 2023.



De même, Lexology qualifie le Vietnam de lieu idéal pour la production de semi-conducteurs. Le marché des semi-conducteurs au Vietnam devrait croître de 6,52% entre 2021 et 2025.



En ce qui concerne le tourisme, The Star a rapporté qu'au cours des neuf premiers mois de cette année, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam avait atteint environ 1,87 million, soit 16,4 fois plus qu'à la même période de l'an dernier.-VNA