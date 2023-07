Les deux parties échangent un protocole d'accord. Photo: VNA

Cao Bang (VNA) - Les provinces montagneuses de Cao Bang et Ha Giang (Nord) et la ville de Baise de la province chinoise du Guangxi continueront d'appliquer strictement trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre les deux pays et d'intensifier l'éducation juridique pour les citoyens des deux côtés à la frontière afin de prévenir efficacement leur participation à des activités criminelles transfrontalières.

Le consensus a été atteint lors d'une réunion entre les représentants des forces de garde-frontières des provinces de Cao Bang et Ha Giang et l'unité de gestion de Baise le 18 juillet.



Lors de la réunion, les deux parties ont passé en revue leur coordination au cours du deuxième trimestre de cette année et ont discuté des tâches clés à venir.



Les deux parties ont convenu de maintenir et de promouvoir efficacement le mécanisme d'échange d'informations par courrier, lignes d'assistance téléphonique et réunions imprévues, et de coopérer activement pour résoudre rapidement les cas survenant dans les zones le long de la frontière commune.

Ils se sont également engagés à renforcer les patrouilles et la surveillance dans les zones clés, à prévenir efficacement les entrées et sorties illégales et à assurer la sécurité et l'ordre dans ces zones.



Au deuxième trimestre 2023, les deux parties se sont rencontrées 39 fois et se sont envoyé 74 lettres. Ils ont remis et reçu 271 citoyens entrés et sortis illégalement et se sont coordonnés pour arrêter 27 cas de contrebande à travers la frontière. -VNA