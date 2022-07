Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Des litchi frais des provinces de Bac Giang et de Hai Duong (Nord) sont présents dans les réseaux de supermarchés Safeway et Albersons installés dans les Etats de Washington, d’Oregon et de Californie, aux Etats-Unis.

Ces deux chaînes de supermarchés sont les plus grandes sur la côte ouest des États-Unis.

Selon le Département des marchés européens et américains (ministère de l’Industrie et du Commerce), c'est un grand pas dans la promotion des ventes de fruits vietnamiens, litchis en particulier, sur le marché américain. Car la plupart des fruits vietnamiens exportés vers les États-Unis ne peuvent accéder qu'aux marchés et petits supermarchés orientés vers la clientèle asiatique.

Le Département américain de l'Agriculture a autorisé en octobre 2014 l'importation du litchi vietnamien sur le sol américain. -VNA