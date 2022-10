Hanoï, 6 octobre (VNA) - L'Hôpital national d'obstétrique et de gynécologie a pour la première fois élevé avec succès des jumeaux nés à 25 semaines, chacun pesant à peine 500 g.Les jumeaux , un garçon et une fille, sont nés le 16 mai d'une mère infectée par le COVID-19 dans le district d'Ung Hoa à Hanoï.Au 3 octobre, la fille pesait 3,1 kg et le garçon 3,6 kg, a indiqué le 5 octobre l'hôpital. Tous deux sont maintenant dans un état stable.Le centre de soins néonatals de l'hôpital a soigné avec succès les jumeaux, selon le directeur Le Minh Trac.Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, environ 15 millions de bébés naissent prématurément (avant 37 semaines de gestation), et ce nombre est en augmentation.Plus des trois quarts des bébés prématurés peuvent être sauvés grâce à des soins réalisables et rentables, tels que des soins essentiels pendant l'accouchement et pendant la période postnatale, la fourniture d'injections prénatales de stéroïdes (administrées aux femmes enceintes à risque d'accouchement prématuré et selon des critères définis pour renforcer les poumons des bébés), les soins de la mère kangourou (le bébé est porté par la mère avec un contact peau à peau et un allaitement fréquent) et des antibiotiques pour traiter les infections du nouveau-né.Par exemple, il a été démontré que la continuité des soins dirigés par une sage-femme dans les milieux où il existe des services de sage-femme efficaces réduit le risque de prématurité d'environ 24 %. – VNA