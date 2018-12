L’Union des fédérations des jeunes du Cambodge organise une marche intitulée "40 km de marche vers la région historique", à l'occasion du 40e anniversaire du Front uni national pour le salut du Kampuchéa.

Hanoi (VNA) - À l'occasion du 40e anniversaire du Front uni national pour le salut du Kampuchéa (2 décembre), le prédécesseur de l'actuel Front de solidarité pour le développement de la Patrie, l’Union des fédérations des jeunes du Cambodge organise une marche intitulée "40 km de marche vers la région historique".Avec la participation d’environ 700 jeunes, cette marche, de 40 km pour les hommes et de 20-40 km pour les femmes, dirigée par le président de l’Union des fédérations des jeunes du Cambodge Hun Many, a commencé le 29 novembre à partir de Phnom Penh pour terminer le 1er décembre dans le district de Snuol, province de Kratie, où le Front uni national pour le salut du Kampuchéa a été fondé le 2 décembre 1978.S'adressant aux médias avant le départ, le président Hun Many, qui préside également la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports, de la religion, de la culture et du tourisme de l'Assemblée nationale, a déclaré que cette marche vise à se renseigner sur les sacrifices des soldats révolutionnaires cambodgiens dans la lutte pour la libération nationale.« Les jeunes seront conscients d'une histoire amère mais glorieuse lorsqu'un groupe de jeunes Cambodgiens se rassemblerait pour former le Front uni national pour le salut du Kampuchéa afin de libérer le Cambodge », a-t-il dit, ajoutant que "Sur cette base, nous comprenons mieux l'histoire et continuerons à suivre les traces de notre génération précédente ".Le 2 décembre, le Front de solidarité pour le développement de la Patrie célébrera son 40e anniversaire au monument 2 décembre dans le district de Snuol, province de Kratie. -VNA