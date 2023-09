Hanoi (VNA) - Récemment, des entreprises japonaises ont obtenu des licences d'investissement pour agrandir leurs usines à Binh Duong, avec un capital d'investissement total de 168 millions de dollars.

Le point commun évident est que de nombreuses villes et provinces du Sud considèrent le Japon comme un marché clé en matière de promotion des investissements. Ainsi, en septembre, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon, de nombreuses localités comme Binh Duong et Dong Nai ont organisé des rencontres avec des investisseurs japonais pour profiter des opportunités d'appeler des investissements.

Le Japon est actuellement le deuxième investisseur avec 350 projets, un capital d'investissement total de près de 6 milliards de dollars à Binh Duong. Photo : VNA

Dans la « capitale » industrielle de Binh Duong, le Japon est actuellement le deuxième investisseur avec 350 projets, un capital d'investissement total de près de 6 milliards de dollars. On y retrouve la présence de grands noms comme Aeon Group dans le développement commercial ; Mitsubishi sur le développement de l'industrie automobile ; Toshiba Corporation et Foster Electronics Corporation pour la production de composants électroniques... Depuis le début de l'année, les dirigeants de plusieurs entreprises ont rencontré les autorités provinciales pour annoncer leur plan d’élargissement de leurs usines ici.

M. Mai Hung Dung, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Duong, a déclaré que dans son orientation de développement socio-économique, la province considère toujours le Japon comme un partenaire d'investissement stratégique. Par conséquent, la province a mis en œuvre de manière proactive de nombreuses solutions pour promouvoir la coopération et attirer les investissements japonais.

Dong Nai est également choisi par de nombreuses entreprises japonaises comme destination d'implantation de bases de production, avec l'avantage que la localité possède l'aéroport international de Long Thanh en construction. Dans cette localité, il y a actuellement 272 projets d'investissement japonais, avec un capital d'investissement total de 5,59 milliards de dollars, se classant au 3ème rang en termes de nombre de projets et de capital d'investissement total des investisseurs étrangers dans la localité.

L'aéroport international de Long Thanh en construction à Dong Nai. Photo : VNA

Une autre localité du Sud qui devient une destination attractive pour drainer les investisseurs japonais est Long An. Cette province compte actuellement 138 projets d'investissement d'entreprises japonaises, avec un capital d'investissement de 767 millions de dollars et est la localité comptant le plus grand nombre d'entreprises japonaises dans la région du delta du Mékong. Récemment, les projets japonais à Long An ont continuellement élargi leur ampleur et augmenté leur capital d'investissement.

Parallèlement à la construction d'autoroutes, de nombreuses localités investissent activement dans l'expansion des routes nationales de liaison afin de créer une motivation pour le développement économique.

Depuis le début de 2023, une série de projets d'infrastructures interrégionaux dans les provinces du Sud ont été lancés. C'est une prémisse pour attirer les investisseurs, car lorsque les investisseurs décident de l'emplacement de ses usines de fabrication, les grandes entreprises considèrent l'infrastructure comme la première condition.

En particulier, Hô Chi Minh-Ville a commencé la construction et l'extension de l'autoroute 50 reliant la province de Long An. Binh Duong agrandit la route nationale 13 reliant Hô Chi Minh-Ville à Binh Phuoc et la route reliant le district de Phu Giao au district de Dong Phu (Binh Phuoc).

Après la mise en chantier simultanée de projets d'infrastructure, les provinces de la région économique clé du Sud ont continué à accroître l'expansion de nouveaux parcs industriels afin de créer des fonds fonciers pour accueillir les investisseurs.

La mégapole économique du Sud - Hô Chi Minh-Ville - est en train de préparer les procédures pour la construction des parcs industriels Pham Van Hai I et II, d'une superficie totale de 668 hectares. Binh Duong construit le parc industriel VSIP III d'une superficie de 1.000 hectares, le Parc industriel de Cay Truong, avec une superficie de 1.000 hectares et le Parc industriel de Rach Bap.

Dong Nai accélère l'achèvement des procédures visant à créer 8 nouveaux parcs industriels d'une superficie totale de 7.000 hectares. Ba Ria - Vung Tau prévoit également d'agrandir 8 Parcs industriels supplémentaires avec un fonds foncier de plus de 8.000 hectares d'ici 2030 pour répondre aux besoins des investisseurs.

La réduction des procédures administratives est également déterminée à être mise en œuvre par de nombreuses localités, comme Hô Chi Minh-Ville qui rétablit le mécanisme de guichet unique dans les parcs industriels. Parallèlement, Binh Duong effectuera toutes les formalités en ligne liées aux entreprises à partir de 2023.

De même, Dong Nai et Ba Ria - Vung Tau promeuvent l'amélioration de l'environnement d'investissement et la réforme administrative, dans laquelle les procédures liées aux entreprises sont toujours résolues rapidement.

Avec la suppression drastique des goulots d'étranglement dans les infrastructures et l'environnement d'investissement, les provinces et les villes du Sud attireront non seulement une vague d'investissements en provenance du Japon, mais également des investisseurs d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord dans un avenir proche. - VNA