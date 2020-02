Lors de la réception (Photo: VNA)



Hanoi, 11 février (VNA) - Le 11 février, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu un groupe d'investisseurs des États-Unis et de la République de Corée intéressés par le développement de l'électricité au gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam.Lors de la réception à Hanoi, le vice-Premier ministre a reconnu l’intention des investisseurs et a affirmé que le gouvernement vietnamien encourage et facilite toujours la participation des entreprises nationales et étrangères aux projets énergétiques au Vietnam.Il a informé les invités que la demande d'électricité au Vietnam augmente en moyenne de 10% par an. Le Vietnam diversifie ses sources d'énergie dans le sens de la réduction de l'énergie au charbon et de l'augmentation de la part de l'énergie au gaz et des énergies renouvelables, a déclaré Trinh Dinh Dung, ajoutant que l'énergie au gaz devrait représenter 12% de la production totale d'électricité, équivalant à 17 000 MW d'ici 2030.Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a également déclaré que les investissements américains au Vietnam contribueraient à améliorer la balance commerciale entre les deux pays.Les investisseurs ont affirmé leur souhait d'investir dans des projets d'électricité au GNL au Vietnam pour développer la source d'énergie propre, assurer une alimentation électrique suffisante pour la production et la consommation, et développer la main-d'œuvre de haute qualité dans le secteur de l'énergie au gaz.Ils ont déclaré avoir mené une étude approfondie sur les conditions liées à l'investissement et se sont engagés à effectuer des investissements à long terme et efficaces dans des projets d'électricité au GNL au Vietnam. -VNA