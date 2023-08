Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh. Photo : VNA

Hanoï, 23 août (VNA) – Des funérailles nationales auront lieu pour le vice-Premier ministre Lê Van Thanh, décédé dans la nuit du 22 août à son domicile de la ville portuaire de Hai Phong après une période de maladie.La décision a été prise par le Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le Président de l'État, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie vietnamienne.Le Secrétariat du Comité central du Parti a également décidé de créer un Comité national des funérailles composé de 23 membres, dirigé par le secrétaire du Comité central du Parti et vice-Premier ministre Le Minh Khai.La cérémonie pour rendre hommage au vice-Premier ministre Lê Van Thanh durera du 24 août à 9 heures du matin au 26 août à 7 heures du matin dans l’arrondissement de Hong Bang, ville de Hai Phong. La cérémonie commémorative aura lieu à 7 heures du matin le 26 août.Le service funéraire aura lieu plus tard le même jour dans un cimetière de son pays natal, commune de Tan Lien, district de Vinh Bao, ville de Hai Phong.Lê Van Thanh, originaire de la commune de Tan Lien, district de Vinh Bao, ville de Hai Phong, est né le 20 octobre 1962.Avant d'être nommé vice-Premier ministre en avril 2021, il a été vice-président du Comité populaire de Hai Phong, puis président du Comité populaire de Hai Phong, secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong et président du Conseil populaire de Hai Phong.Il a également été membre du Comité central du Parti lors des 12e et 13e mandats et député à la 12e Assemblée nationale.- VNA