Tran Quoc Vuong , membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, chef du sous-comité d'organisation pour se préparer au 13e Congrès national du Parti, à la cérémonie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La cérémonie d’exercices du plan assurer la sécurité du 13e Congrès national du Parti a eu lieu le 10 janvier au stade national My Dinh à Hanoï sous la présidence du vice-ministre de la Sécurité publique, le général To Lam.

Les délégués participent à la cérémonie d' exercices . Photo : VNA

Plus de 6 000 officiers et soldats des forces de sécurité publique et de l'armée, des agents de santé de la capitale, ainsi que des représentants de 10 localités voisines se sont joints à la cérémonie.

S'exprimant lors de la cérémonie, Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, chef du sous-comité d'organisation pour se préparer au 13e Congrès national du Parti a demandé que dans toutes les conditions, les forces devaient élever leur sens des responsabilités et surmonter toutes les difficultés pour protéger absolument la sécurité et la sûreté du Congrès et du Parti.

Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam. Photo : VNA

Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, a promis que la force de sécurité publique rehausserait le sens des responsabilités et se coordonnerait étroitement avec d'autres unités pour déployer de manière drastique, synchrone et efficace des plans.

Les policiers vietnamiens s'efforcent de garantir la sécurité du 13e Congrès national du Parti . Photo : VNA

L'exercice a présenté différents scénarios hypothétiques sur la sécurité et la sûreté, y compris la lutte contre les terroristes et le sauvetage des otages.- VNA