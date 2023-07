Hanoï, (VNA) - Selon le site d'Internet fibre2fashion.com, le Vietnam est devenu le premier exportateur mondial du textile et l’habillement.Les exportations du textile et de vêtements jouent un rôle important dans l'économie vietnamienne, représentant environ 12,52% du chiffre d'affaires à l'exportation. Cela montre l'importance et l'influence de cette industrie sur le commerce du Vietnam.Au cours des dernières décennies, le Vietnam a enregistré une forte croissance dans cette industrie et est devenu un important fournisseur de vêtements.Malgré une situation difficile et exigeante, le Vietnam devrait atteindre une croissance économique élevée en termes de dépenses en capital grâce à une forte augmentation des investissements directs étrangers (IDE) et des investissements dans les infrastructures.Le gouvernement vietnamien a identifié la nécessité d'investir dans les infrastructures nationales. L'investissement dans les infrastructures électriques démontre l'engagement du Vietnam envers le développement des infrastructures communes.L'industrie textile, notamment les textiles synthétiques, joue un rôle important dans les exportations du Vietnam. Le Vietnam a également fait des efforts pour améliorer l'environnement des affaires et promouvoir des pratiques durables dans l'industrie du textile et de l'habillement. Avec son développement économique continu, le Vietnam continue d'attirer les investisseurs et de renforcer sa présence dans le commerce mondial.Selon Fiber2fashion.com, le pays de l’Asie du Sud-Est s'est efforcé de promouvoir des activités durables dans l'industrie du textile et de l'habillement. Le gouvernement a lancé des plans visant à améliorer les normes environnementales, l'efficacité énergétique et la gestion des déchets.Des matériaux durables sont de plus en plus développés tels que le coton biologique et les fibres recyclées pour réduire l'impact environnemental.Les clients, en particulier ceux représentant les grandes marques et les chaînes de marques internationales, restructurent les chaînes d'approvisionnement mondiales pour répondre à des objectifs de durabilité stricts en matière de performance environnementale.Fiber2fashion.com a déclaré que le Vietnam est vraiment devenu l'un des principaux fournisseurs du textile et de l’ habillement au monde.Le succès du Vietnam dans cette industrie peut être attribué à de nombreux facteurs tels que les ressources naturelles, une économie ouverte, des coûts de main-d'œuvre faibles, et un commerce transfrontalier stable.