Des touristes visitent le mont Fansipang, dans la province de Lao Cai. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La culture unique peut constituer un avantage du Vietnam pour attirer les touristes, a estimé Chattan Kunjara Na Ayudhya, directeur général adjoint de l’Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) en charge du marketing et de la communication, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Chattan Kunjara Na Ayudhya a déclaré que le Vietnam se développe rapidement, et que lorsque les touristes y viennent, ils peuvent voir beaucoup de choses. Il a en outre proposé que le Vietnam développe plus d’infrastructures, accélère le développement des transports et s’intéresse au tourisme dans ses petites villes.

Partageant le même point de vue, le journaliste et chercheur culturel thaïlandais Songrit Pongern, qui s’est rendu à plusieurs reprises au Vietnam, a affirmé qu’avec sa culture diversifiée, le Vietnam ne manque pas de festivals à promouvoir auprès des touristes internationaux. Selon lui, le Vietnam peut faire la même chose que la Thaïlande. Il peut choisir des festivals pour attirer la participation des touristes étrangers. -VNA