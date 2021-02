Le docteur Alexander Korolev de l'École supérieure d'économie dans une interview en ligne accordée à l'Agence vietnamienne d'Information. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Dans un article publié le 30 janvier sur le journal en ligne Rusvesna, le docteur Alexander Korolev de l'École supérieure d'économie (HSE) adéclaré que le prestige du Vietnam avait été bien promu en 2020 sur les scènes régionale et internationale.

Le développement avec succès du Vietnam a été accéléré par sa politique extérieure multilatérale et responsable, a-t-il souligné.

L'auteur a conclu que les réalisations exceptionnelles du Vietnam, en particulier dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 et le maintien de la croissance économique, étaient dues à la bonne direction du Parti communiste du Vietnam, de l'administration drastique et efficace du gouvernement, du consensus au sein du système politique et du peuple vietnamien.

Le Vietnam est un excellent exemple dans la lutte contre le COVID-19, un point lumineux du tableau économique, une destination attrayante dans la région Asie-Pacifique et une «puissance moyenne» responsable, a souligné l’expert russe.

De leur côté, des experts et enseignants de l'Université fédérale d'Extrême-Orient (UFEO) ont également apprécié la politique extérieure pacifique et ouverte et le prestige croissant du Vietnam sur la scène mondiale, estimant que le pays suscitait de plus en plus l'intérêt de l'opinion publique internationale, notamment lors du 13e Congrès national du Parti.

Le professeur Alexander Sokolovsky de l'Université fédérale d'Extrême-Orient en Russie. Photo: VNA

Il y a suffisamment d'éléments pour croire que l'importance géopolitique et géoéconomique du Vietnam continuera e croître, a déclaré le professeur associé-Dr. Artyom Lutkin, directeur adjoint de l'Institut des études orientales, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

Le professeur Alexander Sokolovsky de l'UFEO et président de l’antenne de l’Association d’amitié Russie-Vietnam dans le kraï du Primorié, a tenu en haute estime la direction du Parti communiste du Vietnam, notamment dans sa lutte contre le COVID-19 et le maintien de sa croissance économique. -VNA