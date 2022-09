Jonathan Pincus, expert du PNUD au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Deux séances thématiques sur le perfectionnement de la politique foncière et la mise en oeuvre des politiques de soutien aux entreprises et aux travailleurs ont eu lieu dimanche 18 septembre à Hanoï, dans le cadre du Forum socio-économique du Vietnam 2022.

Lors de la séance sur le perfectionnement de la politique foncière, le chef adjoint de la Commission économique du Comité central Parti, Nguyên Thanh Phong, a affirmé le rôle important du marché de l’immobilier pour l'économie.

Le développement d'un marché de l’immobilier transparent et favorable permettra d’attirer des capitaux au service de la stabilité et du développement socio-économique du pays, a-t-il indiqué.

Lors de la prochaine session de l’Assemblée nationale, le projet de loi foncière (amendée) sera soumise aux députés. Selon plusieurs délégués, l’amendement de la loi foncière et les questions abordées lors du Forum socio-économique du Vietnam sont importants, pour le développement du marché immobilier dans le contexte de la poursuite de la restructuration de l'économie, du renouvellement du modèle de croissance et de l'amélioration de la compétitivité économique.

La présidente de Deloitte Vietnam, Ha Thu Thanh. Photo: VNA

Lors de la séance sur la mise en oeuvre des politiques de soutien aux entreprises et aux travailleurs, le vice-gouverneur de la Banque d’Etat du Vietnam (BEV), Pham Thanh Ha, a déclaré que la BEV continuerait à modifier les procédures pour accélérer le programme de bonification d'intérêt de 2%.

Photo: VNA

En outre, la BEV mettra en place un groupe de travail interdisciplinaire pour faire des sondages dans des localités, continuer à organiser des séminaires avec des entreprises. Elle travaillera également avec avec les ministères et les secteurs pour modifier les politiques et les procédures afin de supprimer les difficultés, favorisant l’accès des clients aux prêts et l’accélération des soutiens.-VNA