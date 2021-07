L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung remet des satisfecits à des jeunes exemplaires. Photo : VNA



Séoul (VNA) - Le 7e séminaire des jeunes scientifiques vietnamiens (ACVYS 2021) s'est ouvert le 31 juillet à Séoul.

Il s'agit d'un événement organisé par l'Association des étudiants vietnamiens en République de Corée, sous la houlette de l'ambassade du Vietnam à Séoul et du ministère vietnamien des Sciences et Technologies.

Le comité d’organisation déclare que l'ACVYS 2021 est un lieu où les scientifiques vietnamiens en République de Corée peuvent présenter leurs derniers résultats de recherche, échanger et partager leur passion, leurs expériences en recherche scientifique et leurs applications pratiques dans tous les domaines.

L'ACVYS 2021 se déroule pendant deux jours et se concentre sur 7 sujets dans les domaines suivants : physique et science des matériaux, sciences de la vie, génie biomédical, chimie et technologie chimique, construction et structures, génie mécanique, sciences humaines et sociales.

Présent au séminaire, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung a exprimé le souhait que les unités d'accompagnement telles que le Réseau d'innovation au Vietnam, le Réseau d'innovation en République de Corée, des ministères et secteurs au Vietnam et en République de Corée continueraient d'accompagner les étudiants afin que l'ACVYS ne soit pas seulement un événement pour les étudiants et jeunes scientifiques vietnamiens en République de Corée mais aussi pour ceux de la région et du monde. - VNA