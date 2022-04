Paris (VNA) – Une table ronde sur le thème "Relations Vietnam - France et relations Vietnam - Union européenne (UE)" a été organisé, le 13 avril au siège de l'Ambassade du Vietnam à Paris. Cette initiative de la Société des Affaires de l’Asie de l’Est (Society for East Asian Affairs - SEAA) a attiré la participation d'étudiants de l'Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po Paris).

Dans une atmosphère ouverte et conviviale, les étudiants ont écouté les partages de l'Ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang sur l'importance des relations Vietnam - France, Vietnam - UE dans la politique étrangère du Vietnam en général, notamment dans l’œuvre de Dôi Moi et de l'intégration internationale de ce pays.

Lors de la table ronde sur le thème "Relations Vietnam - France et relations Vietnam - Union européenne (UE)". Photo : VNA

Selon l'ambassadeur, Vietnam et France possèdent une relation traditionnelle de longue date. Après des décennies de développement, les deux pays sont aujourd'hui devenus des partenaires fiables. La France est non seulement un partenaire stratégique, mais aussi l'un des plus importants du Vietnam en Europe, ainsi que sur la scène internationale. Les relations Vietnam - France ont obtenu de nombreuses réalisations importantes dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, le commerce, l'investissement, la coopération au développement, l'éducation et la formation, la science et la technologie, la coopération décentralisée. Les deux pays ont également constamment coopéré pour faire face aux défis mondiaux et régionaux, tels que le maintien de la paix, le développement durable, la réponse au changement climatique et la lutte contre la pandémie COVID-19.

Concernant les relations Vietnam - UE, l'ambassadeur affirme que l'UE est un partenaire important du Vietnam, non seulement en termes de politique - diplomatie, économie mais aussi de coopération sur les questions régionales et internationales. Le Vietnam et l'UE ont signé de nombreux accords importants créant les bases pour leur partenariat, dont l'accord global de partenariat et de coopération Vietnam-UE, et plus récemment l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA).

Lors de la discussion, les étudiants ont eu des échanges animés et ont posé de nombreuses questions sur les enjeux politiques régionaux et internationaux, de la question de la Mer Orientale à des sujets spécifiques tels que les mécanismes de coopération entre les deux pays, le Vietnam et la France/UE. Au cours de la discussion, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné la politique étrangère indépendante et autonome du Vietnam, le principe de se faire des amis et des partenaires fiables de tous les pays, et son consensus sur le règlement de tous les différends par des mesures pacifiques, sur la base du droit international, qui contribuent à assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

À l’issue de cette rencontre, la jeune Priscilla Mohr a confié : "C’est vraiment une séance enrichissante. On a aussi discuté sur le futur de ces relations. Pour nous, des étudiants, et aussi des professionnels, c’est très utile de savoir où on pourra se situer dans le futur". Pour sa part, le jeune Ludovic Francis a reconnu la rencontre "très intéressant" avec l’ambassadeur. "On a parlé de plusieurs points tant d’économie que de défense et aussi de la situation géopolitique dans la région", a-t-il précisé.

SEAA est une organisation à but non lucratif et non gouvernementale, fondée par un groupe d’étudiants et de chercheurs de Sciences Po Paris, l'une des principales instituts français de sciences politiques classé dans le monde et spécialisé dans la formation de dirigeants et politiciens français. Fondée en 2018, SEAA a pour objectif est de promouvoir la compréhension des affaires de l'Asie de l'Est - du Nord-Est et du Sud-Est ; servir d'arène de débats et de réflexions ouvertes à toutes les questions qui concernent les situations culturelles, économiques, politiques et sociales en Asie de l'Est ; Créer un réseau de professionnels intéressés par ces questions, tant dans le secteur privé que public. Elle organise les rencontres d'échanges sur les problématiques liées à la région, la connexion des anciens élèves, les séances de travail avec les ambassades de l’Asie de l’Est et d'organisations internationales. L'association publie également le SEAA Academic Journal annuel, ainsi que des newsletters périodiques des éditions Asia in Focus.- VNA