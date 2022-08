Des représentants du Vietnam et de la province de Krasnodar . Photo: VNA

Moscou (VNA) – Une délégation d'entreprises vietnamiennes a effectué une visite de travail du 2 au 5 août, dans la province russe de Krasnodar, le "grenier de la Russie", en vue de sonder des possibilités de coopération commerciale avec des entreprises locales.

Lors d'une table ronde tenue le 3 août, les parties ont discuté du potentiel d'exportation de produits agricoles et alimentaires de Krasnodar vers le Vietnam.



Egor Robskyi, directeur adjoint de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la province de Krasnodar, a affirmé le grand potentiel de coopération commerciale entre la province et l'Asie-Pacifique, et le Vietnam en particulier, lorsque les deux pays ont établi un partenariat stratégique intégral et le Vietnam a signé un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne (EAEU).



Kirill Arzamazov, directeur adjoint du Département de l'investissement et du développement des petites et moyennes entreprises de la province de Krasnodar, a déclaré que le Kouban et le Vietnam recèlaient un grand potentiel pour développer un partenariat économique. De telles rencontres constituent une forte motivation pour accroître le commerce bilatéral, a-t-il estimé.



À l'issue de la table ronde, des représentants d'entreprises vietnamiennes ont discuté directement (B-to-B) avec des dizaines d'entreprises de produits agricoles et alimentaires de Krasnodar, des possibilités de coopération, de la signature des contrats, ainsi que de l'exportation de l'huile de tournesol, de l'huile végétale, des céréales, du riz, du soja, du maïs, des pâtes, de la confiserie, de la viande, du fromage et des produits biologiques propres, etc.



À cette occasion, la délégation d'entreprises vietnamiennes a également visité un certain nombre d'entreprises du Kouban pour en savoir plus les avantages des entreprises locales.



En 2021, le chiffre d'affaires entre Krasnodar et le Vietnam a dépassé 32 millions de dollars, en hausse de 96% par rapport à l'année précédente. Depuis le début de 2022, ce chiffre a atteint près de 95 millions de dollars. -VNA