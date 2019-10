Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh (debout), au forum d'affaires Vietnam-Roumanie organisé le 4 octobre à Bucarest. Photo: VNA

Bucarest (VNA) - Vingt exportateurs vietnamiens des secteurs de l'agriculture, de l’agroalimentaire, des machines mécaniques, des produits plastiques, de l'artisanat, des énergies renouvelables et des services bancaires, financiers et des ressources humaines, participent du 3 au 9 octobre à un programme d’échange commercial en Roumanie et en Bulgarie.

Ce programme est organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec les ambassades du Vietnam en Roumanie et en Bulgarie, et des partenaires des pays hôtes.

L'événement a lieu à l'occasion de la 16e réunion du Comité mixte intergouvernemental de coopération économique Vietnam-Roumanie tenue début octobre en Roumanie, et des préparatifs de la 24e réunion du Comité mixte intergouvernemental Vietnam - Bulgarie prévue en novembre prochain en Bulgarie.

Il vise à aider les entreprises vietnamiennes à mettre à jour les informations relatives aux marchés roumain et bulgare et à l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), en vue de définir des stratégies commerciales optimales pour ces deux pays en particulier et l’UE en général.

Lors de son séjour, la délégation vietnamienne a organisé le 4 octobre à Bucarest un forum d'affaires Vietnam-Roumanie et organisera un événement similaire à Sofia le 7 octobre. En outre, elle travaillera avec plusieurs chaînes de vente en gros et au détail, des importateurs de produits aquatiques, des usines mécaniques et des institutions financières dans ces deux pays.

Avec une population de 21 millions d'habitants, la Roumanie est le plus grand marché de l'Europe du Sud. Bénéficiant de conditions géographiques favorables, la Roumanie constitue un « nœud de communication » pour les flux commerciaux vers les pays de l’UE comptant plus de 500 millions de consommateurs. Ces dernières années, le Vietnam et la Roumanie ont bénéficié d’une coopération économique et commerciale florissante.

La Bulgarie est l’un des premiers pays européens à avoir ratifié l'Accord-cadre de partenariat et de coopération intégrale (PCA) Vietnam-UE. Leurs liens économiques et commerciaux ont connu un développement positif ces dernières années, mais les échanges commerciaux bilatéraux sont toujours en deçà des potentiels. Les dirigeants des deux pays se sont mis d'accord sur un nouveau modèle de coopération économique, selon lequel le Vietnam peut exporter certains de ses produits d’excellence en Bulgarie, qui seront ensuite transformés dans des ports bulgares avant d'être vendus sur des marchés européens et dans les Balkans. -VNA