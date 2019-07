Des représentants vietnamiens participent à la foire internationale de la soie en Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Deux entreprises vietnamiennes venues de la province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre) participent à la 7ème foire internationale de la soie de l'Inde, dans le but de sonder les opportunités de coopération et de chercher des partenaires pour la promotion de leurs produits de la soie.



La province de Lam Dong dispose de 10.000 hectares de mûriers, produit de 12.000 à 15.000 tonnes de coton. En 2018, les entreprises de soierie locales ont produit plus de 1.000 tonnes de fil, dont 980 tonnes fabriquées à Bao Loc. Présente dans de nombreux pays, la soie de Bao Loc est utilisée pour la fabrication de kimonos, d'écharpes et d'intérieurs de voitures de luxe.

La foire internationale de la soie de l'Inde, qui s'est ouverte le 15 juillet à New Delhi, réunit 120 grands producteurs indiens et plus de 250 sociétés internationales. Organisé par le Conseil indien de promotion des exportations de soie, la foire comprend également des rencontres entre entreprises, des défilés de mode et des séminaires.



L’événement de trois jours devrait attirer 10.000 visiteurs et aider les entreprises participantes à générer plus de 20 millions de dollars de revenus.



L’Inde est le deuxième producteur mondial de soie, avec environ 8 millions de tisserands répartis dans les zones rurales locales. -VNA