Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - De nombreuses entreprises vietnamiennes et japonaises se sont réunies lors d'un événement virtuel organisé par la ville portuaire septentrionale de Hai Phong afin de connecter les offreurs et demandeurs en technologies des deux marchés.

Le directeur du service municipal des Sciences et Technologies, Tran Quang Tuan, a déclaré que ce programme visait à actualiser les nouvelles tendances technologiques, à promouvoir le développement et le transfert de technologies à Hai Phong.

Il a offert aux entreprises étrangères l'occasion de nouer des partenariats avec des entreprises vietnamiennes, aidant ainsi les entreprises locales à s'intégrer aux chaînes de valeur mondiaux, a-t-il souligné.

Du Japon, M.Takiguchi, directeur de l'Organisation pour les petites et moyennes entreprises et l'innovation régionale (SMRJ) du Japon, a déclaré que la SMRJ avait aidé les entreprises japonaises à connecter des partenaires étrangers, dont des vietnamiens, par le biais de conférences en ligne ou plate-forme d’e-commerce J-GoodTech.

Plus de 20.000 entreprises japonaises et plus de 2.000 vietnamiennes utilisent cette plate-forme, a-t-il ajouté.

Lors de l’évènement, des entreprises japonaises venues des pôles industriels et technologiques tels que Tokyo, Osaka, Hiroshima et Nagoya ont présenté des outils et technologies en matière de mécanisme, d’automatisation, d’agriculture de haute technologie.

Après l'événement, l'organisateur aidera les entreprises des deux parties à négocier et signer des contrats.

Le service municipal a annoncé un événement similaire prévu en septembre prochain. -VNA