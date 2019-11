L'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Chau et des délégués au stand vietnamien. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - La 39e foire commerciale internationale de l'Inde (IITF) a ouvert ses portes le 14 novembre à New Delhi.

Do Quoc Hung, chef adjoint du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, accompagné d'une délégation de près de 20 entreprises spécialisées dans les secteurs des aliments transformés, des produits agricoles, des produits artisanaux, des machines et d’autres, participe à cette foire.

Organisée annuellement par l'Organisation de la promotion du commerce indien (ITPO) du gouvernement indien, la foire se poursuit jusqu'au 27 novembre.

Y sont exposés des produits dans les secteurs des biens de consommation, des aliments transformés, du textile, des chaussures, des objets de décoration intérieure et extérieure, de l’électronique, de l’artisanat, etc.

Il s'agit d'une bonne occasion pour les entreprises vietnamiennes de présenter leurs produits, d'échanger des expériences et de rechercher des partenaires.

En 2018, l'IITF a attiré la participation de plus de 7.000 entreprises venues du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie, de Chine, de République de Corée, des Émirats arabes unies, d'Afghanistan, d'Iran, de Biélorussie, de Russie, d'Allemagne, d'Afrique du Sud, etc. -VNA