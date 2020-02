Les stands vietnamiens au Fruit Logistica 2020 à Berlin. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Neuf entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au Salon international du marketing fruits et légumes (Fruit Logistica) 2020 qui se tient du 5 au 7 février à Berlin, en Allemagne.

La présence du Vietnam à cet événement fait partie du Programme national de promotion 2020 ratifié par le ministère de l’Industrie et du Commerce et organisé par l’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit).

Lors de l’ouverture du salon, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Minh Vu, a rencontré le secrétaire général de la Vinafruit, Dang Phuc Nguyen, et des représentants des entreprises vietnamiennes participantes. Ils ont discuté des mesures propres à augmenter les exportations de fruits et légumes vietnamiens vers le marché allemand et l’Union européenne (UE) en général, notamment dans le contexte où l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) entrera prochainement en vigueur.

Durant trois jours, les stands du Vietnam devraient accueillir de nombreux visiteurs européens dont de grands importateurs allemands. A ce jour, plusieurs chaînes de supermarchés de premier rang de l’Allemagne comme Netto, Edeka, Selgros, ont importé et distribué des fruits vietnamiens dont des fruits du dragon frais. Prochainement, d'autres produits vietnamiens tels que fruits du dragon et bananes séchés, grenadilles fraîches, amandes de coco pourront faire objet de plusieurs contrats pour être écoulés sur le marché allemand.

C’est la deuxième fois que le Vietnam participe à ce salon, la première en 2017.

Le Fruit Logistica est un grand évènement des professionnels du commerce international de fruits et légumes du monde. L’an dernier, ce salon a attiré 3.239 entreprises et plus de 78.000 visiteurs de plus de 130 pays.

Cette année, réunissant plus de 3.300 entreprises, l'événement prévoit d’apporter aux entreprises et visiteurs de nombreuses opportunités d’affaires dans la filière des fruits et légumes.-VNA