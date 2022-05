Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) - Un représentant de la filiale de la Banque commerciale par actions de l’armée du Vietnam (MB Bank) au Cambodge et la société Viettel Cambodge (metfone) ont signé le 4 mai à Phnom Penh un contrat portant sur un crédit préférentiel spécial en 2022 s’élevant à 100 millions de dollars pour moderniser le réseau de services de télécommunications et développer les activités commerciales de Metfone sur le marché cambodgien.

Estimant la coopération entre metfone et MB Bank au Cambodge, l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge Nguyen Huy Tang a souligné que la signature de ce contrat de crédit était un événement important car les deux unités étaient des entreprises ayant fait leur marque dans les télécommunications, le paiement électronique, la portefeuille électronique et les services financiers et bancaires. Selon le diplomate, cette coopération contribue à améliorer la position des entreprises vietnamiennes au Cambodge, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de la coopération entre les deux pays, notamment dans l’économie.

En termes de relations bilatérales, il a précisé que si la coopération économique n'était pas pratique, elle ne créerait pas de ressources et de motivation pour assurer le développement durable des deux pays.



Selon le directeur de MB Bank au Cambodge, Nguyen Anh Khanh, la banque et metfone ont entretenu une coopération efficace bénéficiant aux deux entreprises, à la communauté et aux consommateurs cambodgiens.

Le commerce bilatéral Vietnam-Cambodge au cours des deux dernières années a connu des croissances spectaculaires pour atteindre le cap de 5 milliards de dollars en 2020 et de 9,3 milliards de dollars en 2021. -VNA