Visioconférence sur le portail national de la fonction publique, le 19 mai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Des représentants de plusieurs entreprises et des experts ont proposé de simplifier davantage les procédures administratives, de raccourcir le temps de traitement des dossiers et de réduire les coûts, pour un accès plus facile au programme de soutien du gouvernement après la pandémie de COVID-19.

Le ministre Mai Tiên Dung, chef du bureau du gouvernement, a fait savoir que la mise en œuvre des mesures de soutien aux personnes et entreprises rencontrant des difficultés en raison de l'épidémie de COVID-19 est encore lent, lors d’une conférence virtuelle sur le portail national de la fonction publique, le 19 mai à Hanoï.

Une semaine après la fourniture de six nouveaux services publics visant à soutenir les habitants et les entreprises impactés par le COVID-19, le portail national de la fonction publique n’a reçu que 96 dossiers, dont 31 transférés à la Sécurité sociale.

Le vice-président de l’EuroCham (Chambre de Commerce européenne) Nguyên Hai Minh et le directeur de la compagnie MBI, Phan Vinh Quang, ont déclaré voir le portail national de la fonction publique multiplier les services en ligne. Ils ont souligné la nécessité de réduire la durée et les coûts pour soutenir les habitants et les entreprises.

Depuis le 12 mai, le portail national de la fonction publique fournit six services publics supplémentaires pour soutenir les personnes et les entreprises qui rencontrent des difficultés en raison de l'épidémie de COVID-19. Ces services comprennent des demandes de soutien financier pour les citoyens dont l'emploi a été touché par le coronavirus, des demandes de prêt pour que les employeurs paient les salaires, des demandes d’inscription pour les prorogations de délai de paiement des impôts, la suspension du paiement aux fonds de retraite...

Selon le bureau du gouvernement, les nouveaux services aideraient 4 millions de travailleurs et employeurs touchés par la pandémie et raccourciraient le délai d'attente pour recevoir l'aide par rapport à une demande hors ligne de six à 10 jours.

Inauguré le 9 décembre 2019, le portail à l’adresse http://dichvucong.gov.vn se compose de six éléments, à savoir la base de données nationale sur les procédures administratives et les questions fréquemment posées et les réponses relatives aux procédures, la connexion à temps et le système de vérification pour se connecter aux portails ministériel et provincial de services publics, le système de paiement électronique, la section d'opinion pour les citoyens et entreprises, les services publics de ministères, agences et localités, et les services de soutien en ligne. -VNA