La rencontre entre le dirigeant de Hanoï et des entreprises singapouriennes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung a reçu le 16 juillet à Hanoï une délégation d’entreprises singapouriennes, conduite par Teo Siong Seng, président de la Fédération des entreprises de Singapour (Singapore Business Federation-SBF) pour discuter des opportunités d’accélérer la coopération commerciale entre les deux parties.

A présent, la capitale se concentre sur le développement des infrastructures de transport, l’édification de l’e-gouvernement au service de l’édification de la ville intelligente, la formation du personnel de haute qualité, a-t-il annoncé.

La capitale doit faire face aux défis comme la pollution de l’eau et atmosphérique, l’embouteillage, les risques d’incendie… Alors, Hanoï souhaite coopérer avec les partenaires étrangers, dont ceux de Singapour pour les régler, a déclaré le dirigeant de Hanoï.

En outre, Hanoï encourage les entreprises à investir dans l’écosystème de start-up, l’édification de la ville intelligente, l’observation du climat et de l’eau, les transports intelligents, le tourisme, la construction de centres commerciaux…

Nguyen Duc Chung a affirmé que la capitale accorderait de nombreux mécanismes et politiques prioritaires aux entreprises étrangères venues d’y investir.

Teo Siong Seng, président de SBF, a fait grand cas les politiques et programmes appliqués par Hanoï dans le but d’encourager les investissements. Singapour dispose des atouts dans le développement des infrastructures, les technologies, les transports, les services, la formation du personnel, la santé… et est prêt à coopérer avec Hanoï dans ces matières, a-t-il déclaré. Ce sont aussi les secteurs de coopération mentionnés par le dirigeant de Hanoï, a-t-il ajouté.

Les entreprises singapouriennes souhaitent non seulement chercher les opportunités d’investissement à Hanoï mais encore soutenir les entreprises de la capitale dans leurs activités d’affaires, a-t-il déclaré. -VNA